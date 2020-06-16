Суд встал на сторону бывшего южноуральского губернатора в споре с ФАС

В Челябинске суд исключил из решения ФАС выводы о виновности экс-губернатора Бориса Дубровского в сговоре с «Южуралмостом».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 16 июня, Центральный районный суд Челябинска рассмотрел жалобу бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

Напомним, экс-глава региона требовал признать незаконными выводы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о совершении им административного правонарушения, квалифицируемого частью 7 статьи 14.32 КоАП РФ (заключение органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения), а именно – в сговоре с компанией «Южуралмост» на дорожных аукционах на 2,4 миллиарда рублей.

ФАС России признала Бориса Дубровского, министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и компанию «Южуралмост» участниками сговора на торгах по ремонту дорог в марте 2019 года. Через год Челябинское УФАС издало постановление о прекращении административного дела в отношении экс-губернатора в виду с истечением сроков привлечения к ответственности. При этом в описательно-мотивировочной части решения сохранились выводы о виновности экс-чиновника в административном правонарушении. Исключить эти выводы из документа и требовал Борис Дубровский.

Как сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Челябинска, суд изменил постановление руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области о прекращении производства по делу об административном правонарушении от 24 марта 2020 года в отношении Бориса Дубровского, исключив из описательно-мотивировочной части выводы о виновности экс-губернатора в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 7 статьи 14.32 КоАП РФ, а также выводы о совершении им действий, нарушивших статью 16 федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Челябинск, Виктор Елисеев

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