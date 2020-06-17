На Южном Урале определили приоритетность исследования граждан на коронавирусную инфекцию за счет бюджета

В Челябинской области определили приоритетность исследования граждан на коронавирусную инфекцию за счет бюджета. Соответствующий приказ накануне подписал министр здравоохранения региона Юрий Семенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первыми в списке значатся прибывшие на территорию РФ: при признаках ОРВИ анализы должны брать немедленно, при отсутствии симптомов – на 8 – 10 день с момента пересечения российской границы.

На втором месте контактировавшие с зараженными: у них та же схема, что и у прибывших из-за границы.

Третьи в списке пациенты с внебольничной пневмонией: у них анализы должны быть взяты при постановке диагноза.

Еще одна группа в приоритетном списке – медработники: их должны обследовать COVID-19 еженедельно, при появлении признаков ОРВИ – анализы берутся немедленно. Если в крови у человека выявлены иммуноглобулины G к коронавирусной инфекции, то еженедельного обследования не требуется.

Должны браться анализы на коронавирус у находящихся в интернатах, детских домах, детских лагерях, домах престарелых (при появлении симптомов ОРВИ), а также у пациентов, выписывающихся с госпитальных баз (до получения двух отрицательных результатов) и у тех, кто получил условно положительный результат (повторный анализ должен быть взять в течение двух часов).

Приоритеты 2 уровня:

Люди старше 65 лет, обратившиеся за медицинской помощью – при проявлении симптомов, не исключающих COVID-19, анализы должны браться незамедлительно.

Сотрудники детских домов и соцучреждений, работающие в рамках превентивной изоляции – анализы должны брать не ранее чем за 7 дней до начала превентивной изоляции.

Госпитализированные по экстренным показаниям обследуются незамедлительно с использованием экспресс-тестов.

Призывники – анализы берутся не ранее чем за 7 дней до явки на сборный пункт.

Дети в организованных коллективах при возникновении трех и более случаев заболеваний, не исключающих COVID-19, должны обследоваться как при вспышечной заболеваемости.

Госпитализирующиеся в плановом порядке сдают анализы не ранее 7 дней до момента госпитализации.

Льготники, направляющиеся на санаторно-курортное лечение должны сдать анализы не ранее чем за 7 дней до выдачи направления и не позднее 2 дней до убытия в санаторий. Остальные в случае санаторно-курортного лечения сдают анализы по аналогичной схеме , но за свой счет.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 17.06.20

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