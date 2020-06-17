На Южном Урале за сутки умерли 6 человек, зараженных COVID-19

В Челябинской области за сутки умерли 6 человек, зараженные коронавирусом.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, непосредственно от COVID-19 скончались четверо: женщина 54 и мужчины 62, 67 и 73 лет. Причиной смерти 80-летней пациентки стал острый инфаркт миокарда, 88-летней – ишемическая кардиомиопатия.

В течение 16 июня в Челябинской области подтверждены 170 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе зафиксированы 5 тысяч 301 зараженный, 97 из них умерли.

Челябинск, Павел Зварзин

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