На сотрудников «скорой помощи» Златоуста завели дела о фейк-ньюс

Сотрудников станции скорой помощи Златоуста обвинили в злоупотреблении свободой массовой информации после жалобы на невыплату ковидных денег.

Как уже сообщал «Новый День», в начале июня медики и водители «скорой помощи» Златоуста, возмущенные несправедливым отношением к их труду, записали видеообращение, где заявили, что не получили президентских доплат за опасную работу. Это им объяснили тем, что они не входят в состав специализированных бригад.

Однако руководство медучреждения утверждает, что всем сотрудникам, кто работает на станции скорой медицинской помощи Златоуста, доплаты произведены в полном объеме по федеральным и региональной программам. Более того, главврач станции скорой помощи заявил, что двое из восьми участников видеообращения не являются работниками учреждения.

Теперь же, как сообщили представители проекта «Правозащита Открытки», записавших видеообращение южноуральцев обвиняют в распространении фейк-ньюс: «Сотрудники опубликовали видеообращение, и через несколько дней в отношении них возбудили семь административных дел по статье 13.15 КоАП. Мы будем представлять интересы медиков и водителей в суде и добиваться прекращения дел».

Между тем, указанная статья Кодекса об административных нарушениях РФ содержит достаточно подробный перечень вполне конкретных случаев злоупотребления свободой массовой информации. И случай в Златоусте вряд ли подпадает под какую-либо из содержащихся в этом обширном списке формулировок.

«Статья 13.15 КоАП РФ. Злоупотребление свободой массовой информации (новая редакция)

1. Изготовление и (или) распространение теле-, видео-, кинопрограмм, документальных и художественных фильмов, а также относящихся к специальным средствам массовой информации информационных компьютерных файлов и программ обработки информационных текстов, содержащих скрытые вставки, воздействующие на подсознание людей и (или) оказывающие вредное влияние на их здоровье, – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на должностных лиц – от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на юридических лиц – от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.

2. Распространение информации об общественном объединении или иной организации, включенных в опубликованный перечень общественных и религиозных объединений, иных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», без указания на то, что соответствующее общественное объединение или иная организация ликвидированы или их деятельность запрещена, – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на должностных лиц – от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на юридических лиц – от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.

3. Незаконное распространение информации о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий (бездействия), или нарушение предусмотренных федеральными законами требований к распространению такой информации, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от четырехсот тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.

4. Публичное распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, либо публичное осквернение символов воинской славы России, в том числе совершенные с применением средств массовой информации и (или) информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сети «Интернет»), – влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от четырехсот тысяч до одного миллиона рублей.

5. Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях сведений, содержащих инструкции по самодельному изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией орудий совершения или предмета административного правонарушения; на должностных лиц – от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей – от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией орудий совершения или предмета административного правонарушения либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией орудий совершения или предмета административного правонарушения; на юридических лиц – от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией орудий совершения или предмета административного правонарушения либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией орудий совершения или предмета административного правонарушения.

6. Производство либо выпуск продукции средства массовой информации, содержащей публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, материалы, публично оправдывающие терроризм, или другие материалы, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 20.3, 20.3.1 и 20.29 настоящего Кодекса, – влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от ста тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.

7. Использование средств массовой информации, а также информационно-телекоммуникационных сетей для разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, – влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от четырехсот тысяч до одного миллиона рублей.

8. Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях информации, содержащей предложения о розничной продаже дистанционным способом алкогольной продукции, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, и (или) этилового спирта, и (или) спиртосодержащей непищевой продукции, розничная продажа которой ограничена или запрещена законодательством о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции, – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

9. Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, если эти действия лица, распространяющего информацию, не содержат уголовно наказуемого деяния, – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой; на должностных лиц – от шестидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц – от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.

10. Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, повлекшее создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, если эти действия лица, распространяющего информацию, не содержат уголовно наказуемого деяния, либо повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 9 настоящей статьи, – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой; на должностных лиц – от трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей; на юридических лиц – от пятисот тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.

10.1. Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях под видом достоверных сообщений заведомо недостоверной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств – влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от одного миллиона пятисот тысяч до трех миллионов рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.

10.2. Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, повлекшее смерть человека, причинение вреда здоровью человека или имуществу, массовое нарушение общественного порядка и (или) общественной безопасности, прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, – влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от трех миллионов до пяти миллионов рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.

11. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 10, 10.1 или 10.2 настоящей статьи, – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот тысяч до четырехсот тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой; на должностных лиц – от шестисот тысяч до девятисот тысяч рублей; на юридических лиц – от пяти миллионов до десяти миллионов рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой».

Челябинск, Виктор Елисеев

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