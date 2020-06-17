Самый богатый депутат Челябинска заработал за год больше 220 миллионов рублей

Депутаты Челябинской городской Думы отчитались о доходах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинская городская Дума опубликовала сведения о доходах своих депутатов за 2019 год.

Самым богатым парламентарием по-прежнему остается президент торгово-промышленной группы «ВИПР» Виталий Рыльских. В прошедшем году он заработал 221 миллион рублей. Также в его собственности находятся автомобиль Rolls-Royce Phantom, четыре прицепа к легковым автомобилям, снегоход и мотолодка, три дома, земельных участков и нежилые объекты.

Занявший второе место Иван Клушин заработал на треть меньше – 145 миллионов рублей. Кроме того, в собственности у топ-менеджера СК «Легион» два автомобиля Lexus, Toyota Corolla, KIA Ceed, SKODA Rapid, Volkswagen Caravelle и три грузовика, два десятка земельных участков, две квартиры, дом и более 20 нежилых помещений и сооружений.

Замыкает первую тройку владелец компании «Фантэль» Илья Мительман. Его доход превысил 81 миллион рублей. Кроме того, в его декларацию включены 2 земельных участка, 2 квартиры, дом, забор и 2 объекта незавершенного строительства.

Спикер городского парламента Андрей Шмидт заработал в 2019 году 5,4 миллиона рублей. Также в собственности депутата две машины марки Hyundai, пять квартир (одна – в общей собственности с женой), земельный участок и три нежилых помещения.

Самой «бедной» среди депутатов Челябинска оказалась Эльнара Габайдулина. Парламентарий, обозначившая свою текущую деятельность как «индивидуальный предприниматель» заработала за год всего 2 тысячи 63 рубля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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