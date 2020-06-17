Пригород Челябинска остался без воды из-за крупной аварии

Больше 60 тысяч жителей Коркино и Розы остаются без воды.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации Коркинского района, авария произошла вчера, 16 июня, на подстанции Смолино.

С 18:00 была приостановлена подача водоснабжения в Коркино и Розе. Работы планировалось завершить к 24:00, но в процессе было выявлено, что ситуация оказалась сложнее.

Поэтому для коркинцев с 5 часов 17 июня подача воды на несколько часов осуществлялась на пониженном давлении. После этого водоснабжение вновь прекратили. В настоящее время устранение аварии продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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