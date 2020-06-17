Иностранец, пойманный в Челябинской области на контрабанде девяти кило «синтетики», получил 14 лет колонии

Наркодилер, пытавшийся переправить через границу в Челябинской области 9 килограммов синтетического наркотика, получил 14 лет колонии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Пограничного управления УФСБ по Челябинской области, иностранец, пытавшийся перевезти из России в Казахстан крупную партию наркотиков, следующие 14 лет проведет в колонии строгого режима.

В мае 2019 года в пункте пропуска «Бугристое» сотрудниками Погрануправления в ходе осмотра автомобиля, следовавшего на выезд из РФ в сабвуфере машины, размещенном в багажном отделении, было обнаружено 8 свертков различного размера, перемотанных липкой лентой, внутри которых находилось кристаллическое вещество белого цвета внешне схожее с синтетическим наркотиком.

Общий вес обнаруженного груза составил более 9 килограммов. По результатам проведенного исследования было установлено, что в составе изъятого вещества было более 4 килограммов мефедрона и 5,5 килограммов а-пирролидиновалерофенона.

По результатам проверки было установлено, что водитель автомобиля о характере перевозимого груза не знал и пояснил, что лишь откликнулся на просьбу неизвестного перевезти акустическую аппаратуру за вознаграждение в 600 рублей.

В ходе оперативных мероприятий контрразведчикам удалось задержать 25-летнего гражданина одной из Центрально-Азиатских республик, причастного к производству и распространению наркотических средств синтетического происхождения. Задержанный изготавливал наркотики по месту проживания, самостоятельно расфасовывал и продумывал способы доставки за пределы России.

В рамках возбужденного в отношении задержанного иностранца уголовного дела Пограничным управлением во взаимодействии со следственным отделом регионального УФСБ по месту его жительства был произведен обыск, в результате которого выявлено и изъято оборудование, а также прекурсоры, использующиеся для производства синтетических наркотиков, задокументированы факты изготовления задержанным наркотического средства мефедрон (4-метилметкатинон) массой более 1 килограмма.

В результате рассмотрения уголовного дела Челябинским областным судом иностранец, планировавший осуществить контрабандное перемещение с территории Российской Федерации в Республику Казахстан наркотических средств, признан виновным и привлечен к уголовной ответственности в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафу в 300 тысяч рублей.

Приговор установленным порядком обжалован не был и вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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