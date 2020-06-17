Жители южноуральского поселка два месяца сидят без воды. В дело вмешалась прокуратура

Жители поселка в Челябинской области после двухмесячной «засухи» пожаловались президенту России, губернатору и прокурору региона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вчера, 16 июня, жители поселка Сухтели Верхнеуральского района собрались на сход, чтобы решить, наконец, вопрос с водоснабжением: вот уже два месяца в кранах южноуральцев нет воды.

В ходе собрания сухтелинцы подписали обращение на имя президента России Владимира Путину, главы Южного Урала Алексея Текслера и прокурора области Виталия Лопина. В письме жители поселка жалуются, что на протяжении двух месяцев они лишены холодного водоснабжения, а власти бездействуют.

«Глава района, глава поселения и депутаты не предпринимают никаких действий. Подвоз воды не организован. Просим вас провести проверки по факту вышеизложенного и привлечь виновных лиц к ответственности», – говорится в документе.

Кроме того, южноуральцы просят обязать власти муниципалитета внести изменения в существующий проект капитального ремонта водопровода, реализация которого началась 6 июня: пробурить дополнительную скважину, учесть предложения жителей улиц Советская, Гагарина, Степная, переулок Блюхера, Красноармейская, Донская, и включить их в существующий проект, а также включить в проект уличные системы водоснабжения (водоколонки).

При этом власти Верхнеуральского района заявляют, что отключения водоснабжения в поселке не проводилось и жалоб к ним от жителей не поступало. Возможно, при проведении ремонт по прокладке нового водовода могли повредить старые трубы, предполагают сухтелинцы. Во всяком случае, до домов жителей вода не доходит уже два месяца.

Интересна реакция районной администрации на действия южноуральцев. Уже в день схода чиновники... пожаловались на жителей в полицию. Теперь инициатору собрания Ивану Вавилову, известному в поселке активисту, грозит административная ответственность.

Впрочем, уже сегодня в Сухтели выехали представители областной прокуратуры. Как подчеркнули в пресс-службе надзорного ведомства, ход и результаты проверки поставлены на контроль прокурором Виталием Лопиным.

Челябинск, Виктор Елисеев

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