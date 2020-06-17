Два пьяных южноуральца за ночь разгромили 16 машин

Полицейские Миасса задержали подозреваемых в повреждении 16 автомобилей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в полиции Миасса обратились владельцы 16 автомобилей, сообщив о повреждении машин.

Все автомобили были припаркованы во дворах многоквартирных домов в северной части города. Утром хозяева обнаружили свои машины с проколотыми шинами, поцарапанными кузовами и разбитыми стеклами, из некоторых были похищены автомобильные принадлежности.

Вскоре сотрудники уголовного розыска ОМВД вышли на двоих подозреваемых, которых удалось задержать во дворе одного из домов по улице Менделеева. Ими оказались ранее неоднократно судимые местные жители, 1995 года рождения, не раз отбывавшие наказание в местах лишения свободы за совершение особо тяжких преступлений. Один из задержанных освободился весной 2020 года.

Полицейские выяснили, что молодые люди разгромили автомобили, находясь в состоянии алкогольного опьянения. При этом две машины они пытались угнать, но потерпели неудачу и сожгли. «Повеселившись», южноуральцы решили спрятаться в одной из дач в садовом товариществе, которую также подожгли.

Сотрудники полиции изъяли у задержанных часть похищенного имущества (аккумулятор, насос, гаечные ключи), которое они спрятали в лесном массиве.

Возбуждены уголовные дела по фактам умышленного уничтожения или повреждения имущества. Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«На данный момент установлена причастность задержанных к совершенному ранее грабежу в отношении местного жителя и угону мопеда, который они сожгли в лесном массиве. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел», – сообщили в пресс-службе областного полицейского главка. Проводятся мероприятия по установлению других эпизодов противоправной деятельности задержанных.

Челябинск, Виктор Елисеев

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