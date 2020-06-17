Облсуд оставил в СИЗО замминистра строительства Челябинской области

Очередная попытка высокопоставленной чиновницы Южного Урала выйти из СИЗО провалилась.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинский областной суд отказал в удовлетворении апелляции защиты заместителя министра строительства и инфраструктуры региона Татьяны Антоновой, оспаривавшего решение о продлении ей содержания под стражей.
Напомним, чиновницу задержали 3 апреля. Ей предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
По данным следствия, в 2016-2017 годах чиновница получила от заместителя генерального директора коммерческой организации 2,2 миллиона рублей за совершение действий по обеспечению оплаты за исполнение договорных обязательств по муниципальным контрактам.
Антонова вину не признает.
В конце мая Тракторозаводский районный суд принял решение о продлении для чиновницы меры пресечения. Защита просила изменить ей меру пресечения на домашний арест, но сторона обвинения настаивала на продлении срока содержания под стражей, заявляя, что чиновница обвиняется в совершении особо тяжкого преступления и может скрыться от следствия, а также оказывать давление на свидетелей.
Тогда суд принял сторону прокуратуры и продлил срок содержания под стражей до 2 сентября. Защита Антоновой пыталась оспорить это решение в областном суде, но безрезультатно: постановление районного суда оставлено в силе.
Челябинск, Виктор Елисеев
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