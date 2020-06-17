Бизнесмен из Челябинска отправил Владимиру Путину жалобу на отмену парада

Челябинский предприниматель потребовал, чтобы президент России заставил власти Южного Урала провести парад в областном центре.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», владелец одного из торгово-развлекательных центров Челябинска направил в администрацию президента России письмо, в котором раскритиковал решение региональных властей об отмене в городе Парада Победы 24 июня.

Напомним, в минувшие выходные правительство региона сообщило об отмене торжественного построения и парада военной техники, запланированных на 24 июня. Это решение областные чиновники объяснили напряженной эпидемиологической обстановкой в регионе и растущей заболеваемостью COVID-19.

В своем обращении к главе государства бизнесмен высказывает возмущение этим решение властей. Предприниматель, пишет telegram-канал «Наш Челябинск», «считает недопустимым факт того, что не нюхавшие пороха чиновники, прикрываясь формальным карантином от некоей не доказанной болезни, растоптали инициативу главнокомандующего».

Тем более, что так называемый карантин все равно никто не соблюдает «за ненадобностью»: достаточно взглянуть на переполненные маршрутки, супермаркеты, другие заведения и улицы города. И под этим надуманным предлогом власти города и области «наплевали в душу народа – труженика тыла», возмущается предприниматель.

Предприниматель требует, чтобы президент России Владимир Путин незамедлительно вмешался в ситуацию и «поправил» региональных чиновников.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.06.20

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