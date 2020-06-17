В Челябинской области зафиксирован новый массовый очаг COVID-19

В Челябинской области зафиксирован новый массовый очаг коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заболели сотрудники медного рудника Учалинского ГОКа, входящего в группу УГМК.

Накануне инфекцию выявили у 7 человек, сегодня – еще у 4. Все зараженные – жители Челябинской области.

В пресс-службе УГМК сообщили: «На Учалинском ГОКе, как и на других предприятиях УГМК, с самого начала эпидемии в стране предпринимаются все возможные меры профилактики, предупреждения и раннего выявления коронавируса: контроль температуры тела и признаков ОРВИ на проходных, постоянное тестирование персонала на COVID-19, постоянная информационная работа с персоналом, выдерживается социальная дистанция, применяются средства индивидуальной защиты, максимально «разведены» рабочие смены, проводится усиленная уборка и дезинфекция административных и производственных помещений. Именно благодаря принятым мерам удалось выявить у работников заболевание, в том числе протекавшее без симптомов».

Челябинск, Павел Зварзин

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