Троих челябинских нацболов обвинили в создании экстремистской организации

В отношении трех челябинских нацболов возбудили уголовные дела о создании и участии в экстремистской организации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинских нацболов Артема Голубева, Михаила Просвирнина и Александра Крышку обвиняют в создании ячейки запрещенной Национал-большевистской партии (деятельность организации на территории РФ запрещена решением Мосгорсуда от 19.04.2007). Об этом пишет официальный сайт незарегистрированной политической партии «Другая Россия».

«Доказательством является проведение от ее имени «акций экстремистского характера» – атаки на памятник Чешским легионерам в ответ на снос памятника маршалу Коневу в Праге и акции против полицейского произвола у прокуратуры Ленинского района Челябинска», – пишут авторы сайта.

По версии следователей, нацболы атаковали памятник белочехам 25 апреля этого года, нанеся по нему несколько ударов кувалдой и развернув баннер «За Конева ответите!" По факту атаки на мемориал возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ (вандализм).

Напомним, трое челябинцев были задержаны сотрудниками ФСБ в ночь на 8 июня возле здания прокуратуры Ленинского района Челябинска. Их обвиняют в попытке поджога здания, представляя в качестве доказательств обнаруженные на месте происшествия бутылки с зажигательной смесью и «повязки НБП». Однако в «Другой России» настаивают, что молодые люди стали жертвами провокации.

Кроме арестованных нацболов были задержаны ещё двое мужчин, которые сейчас находятся на свободе, а в деле проходят под измененными фамилиями (обоснованно полагаем, что это провокаторы).

Против Артема Голубева возбуждено дело по части 1 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности запрещенной организации). Александру Крышке и Михаилу Просвирнину вменяют участие в деятельности запрещенной организации (часть 2 статьи 282.2 УК РФ). Нацболам грозит до 10 лет лишения свободы.

Следствие ведет УФСБ по Челябинской области. В качестве меры пресечения челябинцам избрано содержание под стражей.

Кроме того, 8 июня в рамках этого уголовного дела у нацбола Ивана Алексеева был проведен обыск с изъятием техники: компьютера и планшета. В каком статусе он проходит по делу, неизвестно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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