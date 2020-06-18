В Челябинской области неизвестные осквернили памятник последнему русскому императору

В Златоусте ищут вандалов, раскрасивших памятник Николаю II.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел, предположительно, рано утром 16 июня на территории храма преподобного Серафима Саровского.

Неизвестные нанесли краску на композицию. Сейчас их ищет полиция. Возбуждено уголовное дело по факту вандализма.

Памятник Николаю II был установлен в сентябре 2018 года по инициативе церковных властей на пожертвования прихожан. Примечательно, что в 1904 году (после визита императора в Златоуст) тогдашний глава города Александр Зотов делился планами об увековечении этого знаменательного события с помощью монумента, ноэти планы не исполнились.

Челябинск, Виктор Елисеев

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