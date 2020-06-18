Уральцы, продавшие двум фирмам несуществующее топливо за десятки миллионов, отправятся в колонию

Челябинский суд отправил троих жителей Екатеринбурга в колонию за мошенничество в особо крупном размере.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Центральный районный суд Челябинска признал троих ранее не судимых жителей Екатеринбурга виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.
Судом установлено, что соучастники, создав видимость платежеспособности фиктивно созданной ими организации ООО Топливная компания «Экспром-ТрансОйл», в период с сентября 2016 по май 2017 года совершили хищение средств у двух коммерческих фирмы.
Злоумышленники предложили предприятиям приобрести дизельное топливо, не намереваясь его поставлять, после чего получили аванс, которым распорядились по своему усмотрению.
В итоге якутская золотодобывающая организация – ООО Артель Старателей «Дражник» потеряла более 34 миллионов рублей, ООО Рудник «Дуэт» – 4,3 миллиона рублей.
Судом виновным назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы каждому, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Кроме того, удовлетворены исковые требования потерпевших в полном объеме.
Челябинск, Виктор Елисеев
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