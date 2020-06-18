В Челябинске родился ребенок с COVID-19

В Челябинске родился ребенок с коронавирусом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до сих пор самыми юными зараженными были три месячных ребенка: одного из них привезли в Челябинск уже с инфекцией, второй заразился от заболевших родственников, источник инфицирования третьего не установлен – за пределы региона его не вывозили, ни с кем из выявленных COVID-положительных он не контактировал.

Ребенок с коронавирусом родился от инфицированной матери. По мнению врачей, заражение произошло внутриутробно. Поскольку ребенок родился 8-месячным, сейчас он находится в отделении патологии недоношенных, его мать уже выписали.

В минздраве Челябинской области уточнили: за весь период пандемии в регионе от инфицированных коронавирусом матерей родился 51 ребенок. Но COVID-19 подтвержден только у одного из них.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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