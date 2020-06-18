На Южном Урале число скончавшихся COVID-19 превысило 100

В Челябинской области за сутки скончались 5 человек, зараженный коронавирусом.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, непосредственно от COVID-19 умерли женщины 87 и 95 лет, а также мужчина 71 лет.

Кроме того, 76-летняя пациентка скончалась от сахарного диабета и гипертонии, а 89-летняя женщина от инфекционно-токсического шока.

За минувший день подтверждены 172 новых случая коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в Челябинской области зафиксированы 5 тысяч 473 зараженных, 102 из них скончались.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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