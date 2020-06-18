Социологи: южноуральцы не готовы к снятию карантина

Участники соцопроса РАНХиГС заявили, что Челябинская область пока не готова к отмене карантинных мер, введенных из-за коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», большинство жителей Челябинской области считают, что регион не скоро будет готов к снятию ограничений, предпринимаемых для борьбы с коронавирусом. К такому выводу пришли социологи Челябинского филиала РАНХиГС по итогам проведенного во второй половине мая опроса.

Участникам исследования был задан вопрос: «На ваш взгляд, в течение какого времени Челябинская область будет готова к полной отмене карантинных мер, предпринимаемых для борьбы с коронавирусом?"

Лишь каждый седьмой опрошенный (14,3%) еще в конце мая придерживался точки зрения о том, что регион уже готов к снятию всех ограничений. Чаще остальных так отвечали жители области в возрасте 45-59 лет. Из группы оптимистов практически каждый пятый респондент (18,8%) отмечал, что к полной отмене карантинных мер, предпринимаемых для борьбы с коронавирусом, Челябинская область будет готова через одну-две недели.

Четверть опрошенных (24%) отметили, что готова к тотальному снятию ограничений область будет примерно через месяц, то есть к концу июня. Наконец, 27,8% респондентов, придерживаются позиции, что область будет готова к полной отмене карантинных мер, предпринимаемых для борьбы с коронавирусом, не ранее чем через два-три месяца.

Таким образом, больше половины респондентов (51,8%) считают, что снимать карантин в регионе еще рано. Это странным образом дисгармонируют с реальной картиной, складывающейся на Южном Урале, жители которого в большинстве своем уже в мае практически не следовали требованиям властей о соблюдении санитарных мер, действующих в условиях режима повышенной готовности. Так, как отмечают представители регионального управления Роспотребнадзора, лишь порядка 10% челябинцев надевают медицинские маски, садясь в общественный транспорт, а в магазинах практически никто не соблюдает социальную дистанцию.

Возможно, результат опроса можно объяснить слишком расплывчатой формулировкой вопроса – пойди пойми, что именно каждый из респондентов имел в виду под полной отменой карантинных мер. Еще одной причиной могло стать небольшое число участников: по данным социологов, всего по телефону было опрошено 400 человек из 16 населенных пунктов региона.

Челябинск, Виктор Елисеев

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