В военном городке челябинского поселка снова может быть сорван отопительный сезон

Прокурор Челябинска потребовал от мэра решить вопрос с подготовкой к отопительному сезону сетей военного городка поселка Шагол.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство областного центра в ходе проведения проверки по подготовке к отопительному периоду 2020-2021 годов установило, что еще 18 февраля этого года городская дума приняла решение о передаче в муниципальную собственность сетей тепло- и водоснабжения, расположенных в поселке Шагол, военный городок №11.

Напомним, до этого сетевая инфраструктура находилась в собственности Министерства обороны РФ. Именно нерешенностью проблемы собственности власти Челябинска объясняли регулярные срывы отопительной кампании на протяжении последних десятка лет. По словам чиновников, муниципалитет не мог заниматься подготовкой сетей к зимнему периоду, так как они ему не принадлежали, а военному ведомству, видимо, было не до того.

Наконец, к 2020 году проблема, вроде как, сдвинулась с мертвой точки. Глава Челябинска Наталья Котова договорилась-таки с представителями Минобороны о передаче объектов инфраструктуры городу. После этого в феврале Челябинская городская Дума и приняла решение «Об утверждении перечня объектов коммунальной инфраструктуры и земельных участков, находящихся в государственной собственности Российской Федерации, предлагаемых для передачи в муниципальную собственность города Челябинска».

Однако на этом все снова застопорилось. «Данное решение, а также информация о возможности дальнейшего осуществления мероприятий, направленных на оформление передачи объектов в феврале направлены в Департамент эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций и ФГКУ «Приволжско-Уральское территориальное управление имущественных отношений» Минобороны РФ с целью дальнейшего оформления документов по передаче имущества», – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Что мешало военному ведомству за прошедшие несколько месяцев закончить процедуру оформления документов, остается только гадать.

Вместе с тем, в надзорном ведомстве уверены, что в этом есть вина и челябинской мэрии. «На сегодняшний день иные меры по приемке в муниципальную собственность объектов коммунальной инфраструктуры органом местного самоуправления не приняты», – констатируют в прокуратуре.

В итоге сети военного городка в план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей не включены, проверка их готовности к работе в отопительный период 2020-2021 годов не запланирована.

«Регулярные аварийные отключения подачи коммунальных ресурсов на длительные сроки на объекты жилищного фонда в поселке Шагол, в том числе в осенне-зимний период, свидетельствуют о ненадлежащем содержании сетей водо- и теплоснабжения поселка, – настаивают в надзорном ведомстве. – Вместе с тем, несвоевременная подготовка к отопительному периоду, отсутствие бесперебойного обеспечения населения и объектов социальной сферы тепловой энергией создают угрозу жизни и здоровью граждан, нарушают их права и законные интересы».

Учитывая изложенное, прокурор города внес в адрес мэра Челябинска представление об устранении нарушений закона, в котором требует решить в кратчайшие сроки вопрос по включению в муниципальную собственность объектов коммунальной инфраструктуры военного городка, а также принять неотложные меры по подготовке сетей к отопительному периоду 2020-2021 годов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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