Скорая помощь ехала к челябинцу с подозрением на коронавирус 40 часов

Пожилой челябинец с подозрением на коронавирусную инфекцию ждал «скорую» 40 часов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», три дня продолжалась эпопея с ожиданием машины скорой медицинской помощи к почувствовавшему недомогание челябинцу.

69-летний мужчина почувствовал себя плохо в понедельник, 15 июня, когда находился в саду: у пенсионера поднялась температура до 38,5 градуса, появилась ломота. Супруга дала ему жаропонижающее, но сбить температуру не удалось, и она позвонила дочери.

Узнав о состоянии отца, челябинка обратилась в «скорую». Вызов был сделан в 19:00 в понедельник, 15 июня. Медиков ждали всю ночь, но никто так и не приехал. При повторном звонке, уже утром 16 июня, женщину заверили, что вызов зафиксирован и посоветовали ждать. Однако в час родителям позвонила фельдшер из неотложки и предложила вызвать участкового врача: мол, кто раньше приедет.

В итоге в 15:15 к челябинцам приехал участковый врач. Прослушав пациента, он предположил, что в легких может быть воспаление и пообещал сам вызовать скорую помощь и дать направление на КТ.

Но и в этот день больше никто к пожилым челябинцам не приехал. Утром 18 июня дочь пенсионера снова атаковала диспетчера станции скорой помощи. «У нас работает 40% всего, не укомплектован штат, нет машин, нет врачей, очень сложная ситуация. Ждите в порядке очереди», – цитирует диалог диспетчера и челябинки 74.ru. – Я говорю: «Так мы ждем вторые сутки!». А в ответ: «Ну и что, люди ждут еще с утра понедельника, а у вас заявка в 15:15 от 16 июня». Оказалось, что первый вызов отменили еще днем 16 июня.

Лишь после нескольких звонков в управление здравоохранения города челябинцы дождались медиков. С момента первого вызова прошло 40 часов. COVID-19 у мужчины не подтвердился.

Очередная «медицинская» история спровоцировала обширную дискуссию в социальных сетях. Одни ее участники возмущаются неповоротливостью отечественной системы здравоохранения и упрекают медиков, другие заявляют, что штат станций скорой помощи, действительно, не укомплектован, а с увеличением нагрузки логично увеличилось и время доезда – далеко не на все вызовы хватает бригад.

Кто-то даже предложил не ждать «скорую», а самим ехать в больницу. Только, вот, по словам других, никто в стационарах «дикарей» принимать не будет. «Буквально на днях вызывала «скорую», так и не приехали... – рассказала одна из горожанок. – Добралась сама до приемных покоев, мне отказали... Сказали: идите домой и ждите «скорую», мы только со «скорой» принимаем...»

В правительстве Челябинской области проблему признают. И обещают, если будет такая возможность, перенаправить в областной центр экипажи «скорых» из территорий, где наиболее благоприятная обстановка. Но ведь, помимо подозрений на коронавирус, никуда не делись и другие экстренные случаи, когда требуется помощь медицинских «экипажей быстрого реагирования». И не приведет ли такая корректировка к обострению не-ковидных проблем в ранее «благополучных» муниципалитетах?

Челябинск, Виктор Елисеев

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