Лето... Копейчанин стащил из-под носа у продавщицы пять коробок с мороженым

Сотрудники полиции Копейска раскрыли кражу мороженого из магазина.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть отдела полиции Копейска обратились представители одного из магазинов Копейска с заявлением о краже мороженого. Причиненный ущерб коммерсанты оценили в более чем 2,5 тысячи рублей.

В результате проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД задержали по подозрению в совершении кражи 24-летнего жителя Копейска. Молодой человек рассказал, что пока продавец магазина была занята с покупателями, он похитил пять коробок с лакомством. Мороженое из трех коробок он съел со знакомыми, а две коробки продал за двести рублей, деньги потратил.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до двух лет.

В отношении подозреваемого применена мера принуждения в виде обязательства о явке.

Челябинск, Виктор Елисеев

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