Шестеро магнитогорцев, «воспитывавших» нарко-закладчиков арматурой, предстанут пере судом

Группировка магнитогорцев, державших в страхе наркодилеров, предстанет перед судом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, окончено расследование уголовного дела в отношении шести жителей Магнитогорска.

Из материалов дела следует, что в составе группы шестеро мужчин, 27, 26, 24 и 22 лет, не имеющих постоянного места работы, двое из которых ранее привлекались к уголовной ответственности, на протяжении четырех месяцев, действуя по заказу нелегального интернет-магазина, занимающегося сбытом наркотических средств, истязали жителей России. Пострадавшими стали граждане, которые, по мнению организаторов онлайн-торговли, были причастны к хищению наркотиков, переданных для распространения их через тайники-закладки.

В ходе следствия установлено, что магнитогорцы избивали пятерых «закладчиков» металлическими инструментами в наказание за провинность. Процесс истязания фиксировали на видео для «отчета» перед заказчиком и устрашения тех, кто должен был сбывать наркотики с помощью тайников-закладок.

Злоумышленникам предъявлено обвинение по части 2 статьи 117 Уголовного кодекса РФ (истязание). Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до семи лет. Двум обвиняемым избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным ‑ в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По факту незаконной деятельности интернет-магазина возбуждено уголовное дело, полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению противоправных деяний.

Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено прокуратурой Ленинского района Магнитогорска с дальнейшим направлением в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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