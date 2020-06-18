В Челябинске недалеко от детской площадки нашли пробирки с кровью

Рядом с одной из больниц Челябинска горожане обнаружили пробирки с анализами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на опасную находку горожане наткнулись на асфальте рядом с контейнерной площадкой у городской больницы №8.

Челябинцы крайне обеспокоены, ведь буквально в паре десятков метров от места разбитых уже пробирок с кровью – детская площадка. «И это во время пандемии, – цитирует «Первый областной» одну из горожанок. – По ним ездят автомобили, ходят люди, бегают собаки. В двадцати метрах детская площадка соседнего дома. Рядом первый хирургический корпус. Причем такой биологический материал, в данном случае кровь, относится к категории опасных медицинских отходов класса Б и В, и должен утилизироваться особым образом, в том числе через выдерживание в дезинфекционных растворах».

В городском управлении здравоохранения челябинцев успокоили: перед тем, как оказаться у контейнеров, пробирки прошли все необходимые процедуры по обеззараживанию и не опасны, а на асфальт просто выпали, когда сотрудники выбрасывали мусор.

Но руководство горздрава все-таки признало: подобные ситуации недопустимы. Главврач медучреждения уже получил внушение с требованием впредь избегать подобных инцидентов. Такие же предупреждения получит руководство всех остальных больниц города.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 18.06.20

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