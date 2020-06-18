На Южном Урале полиция поймала «библиотечных воришек»

Полицейские Кусинского района задержали подозреваемых в краже имущества из библиотеки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть отдела полиции Кусинского района поступило заявление от директора библиотеки деревни Александровка о том, что неизвестные разбили окно в здании учреждения и вынесли имущество учреждения.

Впрочем, интересовали воришек отнюдь не литературные шедевры: злоумышленники похитили чугунные детали системы отопления библиотеки. Общая сумма ущерба составила 5 700 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченными уголовного розыска подозреваемые были установлены. Ими оказались трое жителей поселка Магнитка Кусинского района, 19 и 18 лет.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В настоящее время молодым людям избирается мера пресечения.

Похищенное имущество изъято и по окончании следственных мероприятий будет возвращено владельцу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 18.06.20

Россию после открытия границ ждет «девятый вал» нелегального табака. / Россией до сих пор правят неприкасаемые олигархи: кто должен ответить за аварию в Норильске. / В Челябинске недалеко от детской площадки нашли пробирки с кровью. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»