Выезд из Челябинска в строну Москвы закроют

На трассе М-5 «Урал» закроют выезд из Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФКУ Упрдор «Южный Урал», дорогу в сторону Уфы (Москвы) полностью перекроют сегодня вечером в связи с установкой модульного надземного пешеходного перехода.

Ограничения будут введены на 40 минут: с 23:00 до 23:40 на на 1870 км ( выезд из Челябинска) трассы.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63.

Челябинск, Павел Зварзин

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