Из воинской части на Южном Урале пропал солдат

в Челябинской области ищут солдата, покинувшего часть два дня назад.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вестей о молодом человеке, покинувшем воинскую часть в Чебаркуле, нет с 17 июня. Об этом сообщается в социальных сетях.

22-летний Егор Лукиных ушел из военной части в Чебаркуле около 15 частов 17 июня. С тех пор на связь не выходит, номер телефона заблокирован.

Приметы молодого человека: рост около 175 сантиметров, худощавого телосложения. при себе был телефон «Хонор», рюкзак темного цвета. Предположительно, был одет в синие джинсы, темную кофту или ветровку, темные кроссовки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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