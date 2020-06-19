Жительница Южного Урала обвинила сожителя в попытке изнасилования маленькой дочери

Жительница Сосновского района заплатит штраф за ложное обвинение сожителя в особо тяжком преступлении.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Сосновский районный суд признал 47-летнюю местную жительницу виновной в заведомо ложном доносе о совершении преступления, соединенном с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления.

Установлено, что в ночь на 16 февраля этого года женщина обратилась в районный отдел полиции, заявив, что сожитель пытался изнасиловать ее малолетнюю дочь.

В ходе беседы с разгневанной супругой полицейские несколько раз предупредили ее об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, однако она все-таки написала заявление о привлечении мужчины к уголовной ответственности.

В ходе проверки в Сосновском межмуниципальном следственном отделе СКР установлено отсутствие факта совершенного в отношении малолетней преступления, в связи с чем в отношении мужчины вынесено процессуальное решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного уже в отношении нее, женщина вину признала в полном объеме, сообщив, что оговорила своего сожителя из-за произошедшей между ними ссоры.

Постановлением суда ей назначена мера уголовного-правового характера в виде судебного штрафа.

Решение суда в законную силу не вступило.

Челябинск, Виктор Елисеев

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