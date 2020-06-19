От 37 до 90: на Южном Урале умерли еще пять человек, зараженных коронавирусом

В Челябинской области умерли еще 5 человек, зараженные коронавирусом.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, непосредственно от COVID-19 скончались мужчины 50 и 82 лет, а также 73-летняя женщина.

Кроме того, умерли 37-летняя женщина, страдавшая сахарным диабетом с множественными осложнениями и полиорганной недостаточностью, и 90-летняя женщина, у которой так же был сахарный диабет и хроническая сердечная недостаточность.

За минувшие сутки в регионе подтверждены 179 новых случаев заболевания. Всего с начала пандемии на Южном Урале зафиксировано 5 тысяч 652 зараженных, 107 из них скончались (непосредственно от COVID-19 – 70 человек).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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