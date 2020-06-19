В Миассе вынесли приговор санврачу, без проверки признавшему детский сад отвечающим требованиям

В Миассе вынесен приговор сотруднику Центра гигиены и эпидемиологии за получение взятки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Миасский городской суд признал местного жителя виновным в получении взятки.

Судом установлено, что мужчина в 2017 году, являясь заместителем главного врача по санитарно-эпидемиологическим вопросам филиала – заместителем технического директора органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», получил взятку в 15 тысяч рублей. За это он, фактически не проводя необходимых для санитарно-эпидемиологической экспертизы исследований и осмотров, без привлечения соответствующих специалистов, изготовил заключение о соответствии территории, помещений и оборудования нежилого здания требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года, со штрафом 150 тысяч рублей.

Кроме того, за посредничество во взяточничестве медика оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Челябинск, Виктор Елисеев

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