На границе в Челябинской области ограничили движение большегрузов

В пункте пропуска через государственную границы в Челябинской области ввели временное ограничение движения фур.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Челябинской области, в связи с текущим ремонтом дорожного полотна и ливневых стоков полностью перекрыта одна полоса для движения грузового транспорта на въезд в Российскую Федерацию в пункте пропуска «Бугристое».

С учетом проводимых ремонтных работ пограничное управление напоминает о том, что водители, задействованные в международных грузовых перевозках, могут также использовать для пересечения границы пункты пропуска «Мариинский» (Брединский район) и «Николаевка» (Варненский район), работающие в штатном режиме, а также просит заранее планировать маршрут движения с целью сокращения времени следования в пути, исключения возможных неудобств, связанных с поездкой.

Челябинск, Виктор Елисеев

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