В Челябинской области прокуратура подтвердила нарушения при начислении «ковидных» выплат сотрудникам «скорых»

В Челябинске и Златоусте медикам и водителям скорой помощи доначислили «ковидные» выплаты после вмешательства прокуратуры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе прокурорской проверки подтвердились сведения о нарушениях при начислении доплат сотрудникам станции скорой медицинской помощи Златоуста. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Так, сотрудники надзорного ведомства установили, что не были произведены выплаты стимулирующего характера водителю ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи». По итогам проверки «прокурором в ГБУЗ «ССМП Златоуста» внесено представление об устранении допущенных нарушений закона и вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. По результатам рассмотрения представления прокуратуры города ГБУЗ «Городская больница Златоуста» девяти медицинским сотрудникам учреждения произведены выплаты стимулирующего характера на сумму около 69 тысяч рублей», рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Кроме того, представители проекта «Правозащита Открытки» сообщили, что после проверки жалоб на отсутствие «ковидных» доплат водителей челябинской станции скорой помощи прокуратура вынесла предостережение начальнику управления здравоохранения Челябинска Наталье Горловой и руководству «Челябмедтранса» о недопустимости неначисления полагающихся доплат.

Челябинск, Виктор Елисеев

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