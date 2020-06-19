Челябинского общественника оправдали по делу о фейковой информации

Челябинского общественника признали невиновным по делу о фейковой информации.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском областном суде, сегодня рассмотрена жалоба защитника общественного активиста Сергея Белогорохова на постановление Советского районного суда Челябинска от 12 декабря 2019 года по делу об административном правонарушении.

Тогда челябинца признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности). Ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.

Челябинский областной суд с учетом правовой позиции прокурора области и заключения судебной психолого-лингвистической экспертизы отменил постановление суда первой инстанции и прекратил производство по делу об административном правонарушении.

«Судом установлено, что Белогорохов в сети Интернет в группе «Зеленый город» в социальной сети «ВКонтакте» разместил пост, в котором выражал отрицательное отношение к предстоящей работе Томинского ГОКа (постоянным взрывам), которая может привести к негативным последствиям для населенных пунктов Роза и Коркино. В ходе судебного разбирательства надлежащих доказательств, подтверждающих распространение заведомо недостоверных сведений, создающих угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности, не представлено», – заявили в суде.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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