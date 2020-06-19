В Златоусте перед судом предстанет банда бутлегеров

Полиция Златоуста направила в суд уголовное дело по обвинению трех жителей города в незаконном обороте алкогольной продукции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, следственным отделом ОМВД России по Златоусту при оперативном сопровождении сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции окончено производство и направлено в суд уголовное дело по обвинению жителей Златоуста 42, 34 и 30 лет, занимавшихся незаконной реализацией немаркированной алкогольной продукции.

Как установлено следствием, в целях сбыта южноуральцы приобретали, хранили, перевозили немаркированную алкогольную продукцию. Стоимость контрафактного алкоголя составила более 3 миллионов рублей ущерб правообладателям известных алкогольных брендов превысил 1,5 миллиона рублей.

В ходе проведения мероприятий полицейскими изъято более 6 тысяч литров продукции.

Злоумышленникам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации), а также в 8 эпизодах преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 180 УК РФ (незаконное использование товарного знака).

В отношении обвиняемых избиралась мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Максимальная санкция данных частей статей – лишение свободы сроком до шести лет.

Уголовное дело вместе с обвинительным заключением направлено в Златоустовский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.06.20

Челябинского общественника оправдали по делу о фейковой информации. / В Челябинской области прокуратура подтвердила нарушения при начислении «ковидных» выплат сотрудникам «скорых». / Человек и паровоз: южноуральский губернатор возглавил список ЕР на выборах в Заксобрание. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»