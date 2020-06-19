В Челябинске в загоревшемся мусорном контейнере нашли труп мужчины

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, ночью 17 июня в Калининском районе областного центра в мусорном контейнере после тушения возгорания обнаружен труп мужчины с множественными ножевыми ранениями.

Следственными органами уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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