На следующей неделе в Челябинске стартует третий этап опрессовок.

Как сообщили «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, третий этап гидравлических испытаний систем теплоснабжения в рамках подготовки к следующему отопительному сезону пройдет с 23 июня по 7 июля. Под отключение попадают 398 многоквартирных жилых дома и 361 частный дом, 25 детских садов, 21 учебное и 9 лечебных учреждений и прочие потребители.

В июне и в июле по отдельному графику гидравлические испытания начнутся и в домах, обслуживаемых локальными котельными.

Сроки отключения горячей воды в жилищном фонде Челябинска в летний период устанавливаются в соответствии с графиком отключения магистральных тепловых сетей и оборудования теплоисточников, влияющего на теплоснабжение потребителей, для проведения испытаний и ремонтных работ в 2020 году, и не превышают 14 суток, за исключением аварийных ситуаций и вывода тепловых сетей или источников тепловой энергии в капитальный ремонт по результатам проведенных испытаний.

Со списком адресов жилых домов и учреждений можно ознакомиться на сайте администрации города.

Челябинск, Виктор Елисеев

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