Семь человек, в том числе дети, пострадали в аварии в Магнитогорске

В Магнитогорске при столкновении двух иномарок пострадали семь человек.

Как передает корреспондент «Новый День», авария произошла сегодня, 19 июня, в Магнитогорске около ТЦ «Тетрис».

Столкнулись автомобили «Фольксваген Поло» и «Форд Фокус». Как пишет «Верстов.Инфо», «Фольксваген» двигался по проспекту Ленина со стороны улицы Завенягина и поворачивал налево – к торговому центру. «Форд» двигался по проспекту Ленина со стороны улицы Труда.

По предварительной информации, водитель «Фольксвагена» не предоставил преимущества «Форду», в результате автомобили столкнулись. Пострадали все, кто ехал в обеих машинах – всего семь человек, включая троих детей 6, 10 и 13 лет.

Все пострадавшие были госпитализированы. Все обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.06.20

Смог повиснет над Южным Уралом. / В Челябинске стартует третий этап опрессовок. / «Отправили на передержку»: Дмитрий Медведев может сменить в кресле спикера Госдумы или войти в президентскую гонку. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»