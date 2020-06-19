Экс-руководителей магнитогорского детдома отправили в колонию за мошенничество при покупке постельного белья

Мошенничество на миллионы рублей привело экс-руководителей одного из детдомов Магнитогорска в колонию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска признал бывших сотрудников центра для сирот – директора, главного бухгалтера и двух сотрудниц бухгалтерии, а также завхоза – виновными в хищении более 9 миллионов рублей.

По версии следствия, сотрудники детдома с 2007 по 2017 год похитили более 9,6 миллиона рублей. Часть средств руководство учреждения получало от сотрудников, которым выписывали премии. Другая часть поступала от предпринимателей. С ними заключали договоры на поставку постельного белья, подушек, одеял, матрасов и спецодежды. Правда, в итоге коммерсанты ничего детдому не поставляли, возвращая деньги наличкой якобы на другие нужды.

В итоге, по информации пресс-службы суда, бывшего директора учреждения, главбуха и одну из сотрудниц бухгалтерии приговорили к 3,5 годам колонии общего режима со штрафом в 160 тысяч рублей, еще одну сотрудницу бухгалтерии – к 2 годам колонии общего режима и штрафу в 80 тысяч. Женщин взяли под стражу в зале суда. Завхоз детского дома отделалась 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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