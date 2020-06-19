Южноуральцев не будут пускать к врачу без анализа на COVID-19, в роддом – тоже

Все медицинские учреждения Челябинской области будут принимать плановых пациентов только со справкой об отсутствии коронавирусной инфекции. Требование вступает в силу с 22 июня.

«Сейчас все медицинские организации будут принимать плановых пациентов со справкой об обследование на COVID-19 не менее чем за семь дней, – цитирует 74.RU заместителя министра здравоохранения Челябинской области Евгения Ванина. – Нам же надо профилактировать заносы инфекции в медицинские организации».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в числе прочего, такая справка будет обязательной и при поступлении в роддом. Если женщину доставят в экстренном порядке, то ей сделают экспресс-тест. Все остальные должны позаботиться о справке заранее. Анализ готовящимся к родам можно будет сдать бесплатно: для этого нужно прийти в женскую консультацию и взять направление у лечащего врача.

Ход мыслей руководства минздрава ясен, но результат такого «профилактирования» весьма сомнителен: во-первых, чтобы пройти обследование, беременной нужно прийти в консультацию и отсидеть в очереди к врачу, где она может заразиться или сама кого-нибудь заразить чем угодно. Наладить в консультациях систему, чтобы все приходили в точно назначенное время, удалось далеко не везде, в прочем, как и в поликлиниках. Поэтому очереди неизбежны.

Еще нюанс: вряд ли кто-то будет выделять отдельные часы исключительно для выписывания направлений на анализы. Значит, в одной очереди будут сидеть и те, кто анализы уже сдать, и те , кто только собирается их сдать – какой в этом смысл?

Получив направление, придется отсидеть в очереди в лабораторию, где тоже можно подхватить инфекцию (так как в этой очереди опять же будут те, кого на ковид еще не проверили), при этом она на результатах анализа не отразится. Наконец, заразиться человек может с момента сдачи анализов до госпитализации или визита к врачу. Все это сводит такое «профилактирование» на нет.

Единственный реальный плюс от этого требования – увеличение суммы заработанных лабораторией денег (государственным будет платить ФОМС, частным – пациенты).

Кстати, Ванин не сказал, кто еще, кроме беременных, может сдавать анализ бесплатно. Это может означать, что всем остальным, чтобы планово попасть к врачу, придется предварительно выложить около 1 тысячи рублей за анализ, что далеко не каждому по карману. Иными словами, люди будут лишены доступа к медицинской помощи.

При этом, многие отложить визит не могут: получившие перелом должны посещать травматолога каждые 10 дней, кому-то ежемесячно нужно получать рецепт на жизненно важные препараты, кто-то нуждается в постоянном контроле врача за течением хронического заболевания и так далее, и тому подобное.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 19.06.20

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