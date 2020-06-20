На Южном Урале – новый рекорд заболеваемости COVID-19 и еще пятеро умерших

В Челябинской области скончались еще пять пациентов с коронавирусной инфекцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 20 июня в регионе подтверждены 5844 случаев заболевания COVID-19 (+ 192 новых подтверждения ко вчерашнему дню, это новый суточный рекорд).

Больных COVID-19 – 2549 человек. За прошедшие сутки выписаны 135 человек. Всего 3145 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

Умерло 5 человек: от COVID-19 мужчины 24 и 71 года, от других от других причин – мужчины 63 и 95 лет и 83-летняя женщина. Всего за время пандемии скончались 112 южноуральцев с COVID-19 (непосредственно от коронавируса 72 человека).

Челябинск, Виктор Елисеев

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