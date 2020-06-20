Уральцы смогут наблюдать кольцевидное затмение Солнца – где будет лучше видно

Жители Урала смогут наблюдать кольцеобразное затмение Солнца.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 21 июня – в самый длинный день 2020 года луна частично закроет Солнце. Явление довольно редкое – происходит в среднем 14 раз за столетие.

Напомним, солнечное затмение происходит, когда Луна проходит между Солнцем и Землей. Бывает полным, частичным и кольцеобразным. В последнем случае Луна находится далеко от Земли и, проходя мимо светила, не закрывает его полностью. При этом для наблюдателя оба небесных тела находятся на одной оси, поэтому при затмении от Солнца остается узкое кольцо.

На этот раз огненное кольцо смогут увидеть жители Центральноафриканской Республики, Конго, Эфиопии, районов югу от Пакистана, Северной Индии и Китая – если, конечно, позволит погода. Особенно хорошо корону будет видно в горах.

В России наблюдать за небесным шоу тоже возможно, но фаза будет небольшой, а затмение частичным: область видимости будет ограничена линией, при наблюдении с которой диски Солнца и Луны коснутся друг друга.

Например, в Челябинской области «представление» начнется в 10 часов 37 минут 56 секунд по местному времени и достигнет пика к 11 часам 25 минутам 45 секундам – к этому моменту Луна покроет солнечный диск на 10,3%. Это будет максимум для данной местности. Величина затмения (соотношением между кажущимися угловыми диаметрами Луны и Солнца в пике) составит 0,1988.

А, например, в самой восточной точке региона – поселке Крутоярском – покрытие составит 12,93%, величина – 0,2323.

В самой западной точке – поселке Точильном – эти показатели будут равны 8,5% и 0,1745 соответственно, на северных границах области – 7,36% и 0,1583, на южных (поселок Синий Шихан) – 15,73% и 0,2656.

Так что лучше всего видно затмение будет в самой южной точке региона.

Челябинск, Павел Зварзин

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