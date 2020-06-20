В Челябинской области пьяный полицейский устроил ДТП. Погиб росгвардеец

Под Трехгорным пьяный сотрудник ППС врезался лоб в лоб с машиной росгвардейца.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла рано утром сегодня, 20 июня, на подъезде к КПП ЗАТО «Трехгорный».

По информации пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, на первом километре автодороги Трехгорный – Юрюзань в направлении Юрюзань 24-летний водитель автомобиля Mazda, являющийся сотрудником полиции, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Лада Приора» под управлением 35-летнего мужчины. Водитель «Лады» от полученных травм скончался на месте.

Известно, что погибший мужчина служил в Росгвардии. Полицейский был в отпуске. Как пишет 74.ru, ссылаясь на свидетельства очевидцев, полицейский был пьян.

«Назначена служебная проверка, по результатам которой водитель Mazda будет уволен по отрицательным мотивам и при установлении вины будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством, его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарным взысканиям», – сообщили в полицейском главке.

Челябинск, Виктор Елисеев

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