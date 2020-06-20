В Кыштыме девятилетнего школьника ударило током

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту получения травмы 9-летним мальчиком в результате удара электрическим током.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, вечером 19 июня в больницу Кыштыма доставили 9-летнего мальчика с травмой от удара электрическим током.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность) по действиям лиц, которые были обязаны контролировать ограничения доступа в трансформаторную подстанцию.

По предварительным данным, дети играли в прятки, один из мальчиков вошел в трансформаторную подстанцию, дверь которой была не заперта, где получил электротравму. Медицинскими работниками ребенку оказывается необходимая помощь, мальчик находится в тяжелом состоянии.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления, обстоятельств произошедшего.

Расследование уголовного дела находится на контроле и.о. руководителя следственного управления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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