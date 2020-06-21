Число южноуральцев, заразившихся коронавирусом, превысило 6 тысяч человек

В Челябинской области сохраняется высокая заболеваемость COVID-19.
Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве здравоохранения Челябинской области, на утро 21 июня в регионе подтверждены 6028 случаев заболевания COVID-19 (+ 184 новых подтверждения ко вчерашнему дню).
Больных COVID-19 – 2674 человек. Всего 3200 пациентов выздоровели и выписаны из больниц (за прошедшие сутки – 55).
Умерло еще 4 человека: от COVID-19 – мужчина 76 лет и женщина 53 лет, от других причин пациенты 61 года (острый инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь, ковид) и 86 лет (острый инфаркт миокарда, хроническая сердечная недостаточность, ковид сопутствующий). Всего за время пандемии скончались 116 южноуральцев с COVID-19 (непосредственно от коронавируса 74 человека).
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 20.06.20
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