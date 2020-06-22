Южноуральцы, лишенные нормального водоснабжения, отказываются от голосования за поправки в Конституцию

Жители одного из поселков Челябинской области пригрозили бойкотом голосования 1 июля из-за отсутствия воды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пока власти всячески убеждают людей принять участие в голосовании за поправки в Конституцию, южноуральцы пытаются, действительно, изменить с его помощью свою жизнь в лучшую сторону.

При этом, они не верят проплаченным постам российских звезд шоу-бизнеса в социальных сетях и телевизионным роликам, щедро финансируемым из бюджетов различного уровня. Жители региона идут привычным путем предвыборного «шантажа», обещая бойкотировать голосование, если их проблемы, годами игнорируемые властями, не будут решены.

Так случилось, что на минувшей неделе новостью №1 стало отнюдь не решение губернатора Челябинской области Алексея Текслера возглавить список партии «Единая Россия» на предстоящих в сентябре выборах в законодательное собрание региона, а катастрофическая ситуация с водоснабжением в территориях области. Глава региона с удивлением узнал, что, оказывается, жители многих поселков и деревень Южного Урала летом оказываются фактически без воды. Удивление его было настолько велико, что Алексей Текслер даже провел экстренное совещание, на котором все главы муниципалитетов, по традиции, бодро отчитались, что в курсе проблем и даже знают, как и когда ее можно решить.

«Большинство обращений поступило от жителей села Хомутинино Увельского района, поселка Сухтелинский Верхнеуральского района, сел Миасское и Канашево Красноармейского района, Карталов и Чесмы. Также проблемы наблюдаются в Брединском, Троицком, Варненском, Нагайбакском, Коркинском, Верхнеуральском и Еманжелинском районах, – рассказали о совещании в пресс-службе губернатора, как будто забыв о жителях поселков Копейска, буквально заваливших жалобами администрацию губернатора, мэрию и прокуратуру месяц назад. – У всех жителей жалобы похожи – нет в кране напора или вообще отсутствует вода. Главы территорий доложили Алексею Текслеру: есть конкретные решения проблем, определены сроки работ и ответственные, исполнение взято на контроль».

Остро проблем водоснабжения стоит и в Агаповском районе. Так, в районную газету «Звезда» на отсутствие воды жители наваринцы, наровчатцы, харьковцы, жители Буранного, Магнитного и Аблязово, Первомайского. «Жители Агаповки уже сначала весны пишут о перебоях с водой, а если она все же течет, то желтого или коричневого цвета, – отмечает издание. – На наши «водные» вопросы глава поселения Иван Гуляев в телефонном разговоре заявил, что к нему жалобы от жителей не поступают, а если у кого-то вдруг есть претензии, надо письменно обращаться в сельскую администрацию».

Отчаявшись ждать решения от местных властей, жители села Первомайское собрались на сельский сход. «Каждый год мы слышим одни и те же сказки главы: ремонтируем, делаем, покупаем… А воды как не было, так и нет. Хватит нам врать»! – цитирует газета одного из первомайцев. «До вторых этажей вода вообще не доходит! Не надо валить на огороды, мы всю жизнь поливали, воды хватало. А теперь куда она делась? Еще и колонки в улицах все срезали, хоть на речку бегай мыться! Ни детей помыть, ни белье постирать, ни еду приготовить!» – вторит ему другой житель села.

Веры властям у первомайцев уже не осталось. Люди на сходе заявили: если проблему с водоснабжением не решат, на голосование 1 июля они не пойдут.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 21.06.20

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