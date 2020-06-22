дефицит кадров: ЛДПР и «Родина» назвали первые тройки на выборах в Законодательное собрание Челябинской области

ЛДПР и «Родина» объявили имена тех, кто поведет их в южноуральский парламент.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения ЛДПР, список партии на выборах в заксобрание области, по традиции, возглавит Владимир Жириновский.

Вторую строчку списка занял руководитель фракции ЛДПР в южноуральском парламенте и исполняющий обязанности руководителя партии в регионе Алексей Беседин. Третью – координатор Курчатовского отделения Челябинска Евгений Рева.

Определились с первой тройкой и в местной «Родине». Возглавит ее руководитель регионального отделения Сергей Смышляев. Второе место занял президент регионального отделения Российского союза боевых искусств Олег Строгонов, третье – председатель совета Челябинского областного отделения «Боевого братства» Сергей Углев.

Напомним, на минувшей неделе губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что готов возглавить на выборах в ЗСО список партии «Единая Россия». Кроме того, в нее вошли председатель южноуральского парламента Владимир Мякуш и уполномоченный по правам детей в регионе Евгения Майорова.

Челябинск, Виктор Елисеев

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