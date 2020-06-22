Уволен директор «ЧелябГЭТ» Александр Павлюченко

В Челябинске подал в отставку директор муниципального перевозчика.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уволен директор ООО «ЧелячбГЭТ» Александр Павлюченко. Об этом сообщили в сообществе «Челябинский транспорт» в социальных сетях.

В пресс-службе администрации Челябинска не стали комментировать эту информацию, сообщив, что официального приказа об увольнении Павлюченко у них нет. Вместе с тем, на предприятии отставку директора подтвердили.

Александр Павлюченко возглавил «ЧелябГЭТ» в октябре 2017 года, будучи депутатом Челябинской городской Думы. Предприятие было создано для обеспечения Челябинска трамвайным и троллейбусным сообщением и пришло на смену одноименному МУП, который находится в настоящее время в стадии банкротства. При этом работа ООО сопровождалась множеством скандалов: водители и кондуктора жаловались на падение заработной платы, частые сходы вагонов с рельсов.

После выборов 2019 года Александр Павлюченко не попал в городской парламент, оставшись депутатом в Тракторозаводском райсовете областного центра.

Челябинск, Виктор Елисеев

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