Учителя и родители школьников выступили против расформирования школы в Кусинском районе

Педагоги школы из Кусинского района записали видеообращение к главе Южного Урала.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», педагоги школы №7 в Кусе обратились к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру с просьбой сохранить их школу, которую власти муниципалитета решили попросту расформировать. Видеообращение опубликовано в социальных сетях.

Школу построили почти 70 лет назад – в 1956 году. С тех пор в здании не было ни одного капитального ремонта. В итоге школа пришла в аварийное состояние. В январе этого года, после визита губернатора Челябинской области Алексея Текслера, власти приняли решение о реконструкции здания.

Но радовались педагоги недолго: с началом летних каникул их предупредили о предстоящем расформировании образовательного учреждения. Чиновники решили на время реконструкции попросту раскидать полтысячи школьников по других образовательным организациям, а учителей – сократить. Кому-то из педагогов предлагают перейти на работу в другие школы, кто-то – и вовсе может остаться без работы.

Между тем, есть возможность сохранить уникальный коллектив педагогов и школьников, разместив школу на правах аренды на свободных площадях двух других образовательных учреждений, отмечают педагоги. Но местные власти просто отмахнулись от этого предложения.

В своем обращении сотрудники школы просят губернатора вмешаться в ситуацию и сохранить школьный коллектив. В пресс-службе главы региона сообщают, что поручение разобраться в ситуации уже дано.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 22.06.20

Треть жителей России хочет продления ограничений из-за коронавируса. / Уволен директор «ЧелябГЭТ» Александр Павлюченко. / «Такого шока не было с 90-х годов»: России предрекли рост дефицита бюджета. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»