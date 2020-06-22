В Миассе сорвали сессию городского собрания депутатов

В Миассе часть городских депутатов отказались принимать участие в заочной сессии городского собрания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Миасс продолжает оставаться самой горячей точкой на политической карте Челябинской области. На сей раз скандалом закончилась попытка провести сессию городского собрания депутатов в заочном формате: часть парламентариев отказались принимать в ней участие, потребовав собрать коллег очно.

Сессия должна была пройти в режиме поименного голосования путем телефонного опроса. Перед голосованием началась видеоконференция, но к ней в режиме ВКС присоединились лишь 11 депутатов при кворуме в 18 человек.

Группа депутатов, ранее предложившая провести сессию очно и заслушать на ней отчет главы Миасса Григория Тонких о работе в 2019 году, отказалась присоединяться к коллегам, а также голосовать. В результате очередная сессия городского собрания не состоялась.

«Я бы хотел выразить сожаление в связи с тем, что часть коллег настаивает на том, чтобы именно сейчас, когда Миасс является одной из проблемных территорий в плане распространения опасной инфекции, мы собрались на очное заседание, – цитирует NewsMiass спикера городского собрания Евгения Степовика. – Между тем в повестке сессии такие важные вопросы, как назначение выборов и оформление земельного участка для реализации крупнейшего инвестиционного проекта, изменения в Правила благоустройства и утверждение положения о муниципальном контроле за соблюдением правил благоустройства. Мы не можем себе позволить такого отношения к инвесторам, к наведению порядка на территории округа!"

Что касается отчета главы города, на котором настаивают мятежные депутаты, внесение его на повестку вошло бы в противоречие с регламентом, настаивает Степовик, так как документ еще не обсуждался на депутатских комиссиях.

Челябинск, Виктор Елисеев

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