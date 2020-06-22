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Понедельник, 22 июня 2020, 13:23 мск

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Мэр Челябинска предложила «украсить» Кировку мусорными баками

Глава Челябинска Наталья Котова поручила обязать кафе выставить на главной пешеходной улице города мусорные баки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чиновницу возмутил мусор, заполоняющий в выходные дни главную пешеходную улицу города – Кировку. «У нас несколько торговых организаций, которые работают на вынос. Я говорю про рестораны, про кафе. Все, что получают люди, проходят, садятся на скамейки красивые, все это съедается, и весь мусор остается на Кировке», – поделилась наблюдением градоначальница.

При этом увеличивать штат дворников в мэрии считают нецелесообразным. А потому Котова поручила своим подчиненным договориться с «Макдональдсом» (главного, по мнению чиновников, генератора распространяющегося по Кировке мусора) о том, чтобы организация выставила «свои урны либо какие-то баки, куда жителям предложить сбрасывать мусор, а не разбрасывать по Кировке».

Правда, как уточнила сама глава города, торгующих на вынос кафе и ресторанов на пешеходной части улицы Кирова – порядка двух десятков. И не исключено, что в будущем мусорные баки обяжут установить и их.

Челябинск, Виктор Елисеев

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