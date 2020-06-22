После вспышки COVID-19 в Челябинском онкоцентре прокуратура начала проверку

Прокуратура Челябинской области организовала проверка по факту по факту возникновения очага коронавирусной инфекции в онкологическом диспансере.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, по поручению прокурора региона организована проверка по факту возникновения очага коронавирусной инфекции COVID-19 в ГБУЗ «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины».

Напомним, ранее стало известно о том, что у 83 человек из областного онкоцентра выявлены положительные результаты на коронавирусную инфекцию. После этого были закрыты отделения противоопухолевой лекарственной терапии, урологическое, опухолей молочной железы, онкологическое отделение опухолей головы и шеи, радиологическое гинекологическое отделение.

«С четверга идет нарастание, мы занимались все входные этой проблемой, – рассказал руководитель учреждения Андрей Важенин. – Ничего неожиданного в этой ситуации нет, онкологические больные – это самая уязвимая часть населения, если не брать людей старше 80. Мы готовы были к этой ситуации. Выявлены 13 больных по данным КТ – в ранней стадии, тяжелых пациентов нет. У остальных заболевание протекает бессимптомно».

По словам главврача сейчас пациенты онкоцентра перегруппированы, частично выписаны, частично находятся в диспансере. Поликлиника на время противоэпидемических мероприятий работает как консультативный центр по маршрутизации пациентов.

Теперь действия руководства онкоцентра проверит прокуратура. «В рамках проверочных мероприятий будет дана оценка действиям администрации медицинского учреждения по соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства в период пандемии, а также эффективности мер по созданию безопасных условий для лечения пациентов учреждения», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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